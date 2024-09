Dappere column van Tommy Wieringa over het regeerprogramma in de Volkskrant vanochtend. Terwijl het in bepaalde kringen (zie: Grunberg, Arnon) een faux pas is om op het antisemitisme bij veel islamitische asielzoekers te wijzen, gaat De Grote Kale Schrijver dat taboe niet uit de weg. "Niks tegen permanente educatie over de Shoah, maar hier dient ze als pestprotocol voor moslims, zoals het pestprotocol voor Oekraïense ontheemden bestaat uit een eigen bijdrage en onmiddellijke beëindiging van opvang en voorzieningen als ze zich te laat melden bij de IND." Oftewel: permanente educatie over de Shoah is voor Oekraïners (hebben trouwens ook best een bijzondere verhouding tot een zeker periode in de geschiedenis, maar goed) dikke prima, maar erg vervelend voor die zielige moslims. Je zou haast zeggen: "Veel asielmigranten komen uit landen met een islamitisch geloof. We weten dat jodenhaat daar bijna onderdeel is van de cultuur." Maar ja, dan krijg je meteen een aangifte aan je broek!