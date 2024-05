Het gewraakte citaat: "Veel asielmigranten komen uit landen met een islamitisch geloof. We weten dat jodenhaat daar bijna onderdeel is van de cultuur. (...) Mensen die uit die landen komen, krijgen dat op een andere manier mee dan wij dat meekrijgen. (...) Ik vind dat helemaal geen heftige uitspraak, ik vind het heftig dat je dat ontkent. (...) Het geldt natuurlijk niet voor iedereen, zo is het altijd. Je kunt nooit hele groepen mensen over een kam scheren. (...) Het geldt niet voor elke moslim, natuurlijk niet."

Zegt een politicus iets normaals, wordt ze aangeklaagd. Want dit laat initiatiefnemer van de aangifte 'Docent, historicus en publicist' Kasim Tekin en z'n "groep moslims" niet zonder tussenkomst van de rechter.

Tekin: "Dit maakt ons boos, doet pijn en we zijn ook bezorgd. Dan denk je de dag goed te beginnen, maar zie je weer hoe je als moslimgemeenschap kapot wordt gemaakt op nationale tv. Dat moet gewoon stoppen. Ze schuift ons in de schoenen dat wij antisemitisch zijn, terwijl het in de historie, waaronder de Holocaust, nooit de moslims zijn geweest waar de Joden bang voor hoefden te zijn. Wat geeft je dan het recht om ons zo af te schilderen? Dat is heel pijnlijk en zorgelijk. Met deze stemmingmakerij maakt ze Nederland klaar voor nieuwe wetten waar vooral moslims onder zullen lijden."

Inhoudelijk is dit technisch en historisch natuurlijk een enerzijds/anderzijds-verhaal, wat Mona geen moment tegenspreekt.

Enerzijds staan er in de koran zelf naast een aantal meer tolerante verzen, ook een aantal tegen joden zeer vijandige verzen en zou profeet Mohammed bovendien zelf opdracht gegeven hebben tot het doden van de joodse Banu Qurayza-stam.

Anderzijds klopt het dat joden eeuwenlang veel veiliger waren op islamitisch grondgebied dan op christelijk grondgebied en meer dan eens werd dat weerspiegeld door de joodse vluchtrichting.

Enerzijds klopt het dat 'modern' islamitisch antisemitisme wel degelijk ouder is dan de moderne staat Israël. Anderzijds klopt het dat er voor de oprichting van Israël honderduizenden joden in de Arabische wereld woonden, die daarna pas verjaagd werden.

Maar onderaan de streep is het simpelweg kinderachtig en onheus om te doen alsof antisemitisme nu, hedendaags niet een nagenoeg integraal element is van de modale islamitische cultuur. Want dat is het, op een aantal Golfstaten na, natuurlijk gewoon wel degelijk. En dat weet iedereen, behalve Grunberg en Sophie.

De groep wordt juridisch bijgestaan door 'oud-militair', advocaat en Joop-auteur Reinout Sterk, die eerder al Rutte aanklaagde namens Muslim Rights Watch wegens de levering Nederlandse F-35-onderdelen aan Israël en de initiatiefnemer was achter de anti-Israëlische brief ondertekend door 200 advocaten aan de Nederlandse Orde van Advocaten.