Ingezonden brief in de lokale courant inzake de discussie over het nachtelijk gebeier van de Amsterdamse Westertoren. Buurtbewoonster Lucy Hollander is ook klaar met het lawaai. Ze lanceert een website over de kwestie (straks meer) maar beklaagt zich ook over DE TOON van het debat: "Als je hierover begint word je uitgescholden, of mensen tikken op het voorhoofd. Er wordt altijd gezegd dat de voorstanders van nachtelijke rust in de minderheid zijn. Heeft men er weleens aan gedacht dat de reacties van de tegenstanders zo fel zijn dat niemand zich durft uit te spreken? We hadden tot voor kort kinderen in huis, ik zou vrezen voor hun veiligheid." Enfin, weet u welke jonge inmiddels ex-buurtbewoonster juist géén last had van de Westertoren?