Actie van een groep bewoners rondom de Westerkerk in Amsterdam. Ze wonen al twee jaar in de hoofdstad en willen het klokgeluid van de Westertoren in de nacht laten stoppen.

Het echte Amsterdam bestaat al lang niet meer, en dat is maar goed ook, want de meeste echte Amsterdammers zijn echte pleurislijers. Maar het neppe Amsterdam, dat er voor in de plaats is gekomen, dat is ook maar niks. Nu dit weer. Een briefje (via onze grote vriend Richard) in de Jordaan van mensen die al twee jaar (twee jaar!) in de buurt wonen en het wel lekker rustig vinden zonder dat geklingel van de Westertoren. Terwijl: de Westertoren, dat ís de Jordaan. En als je niet van de Jordaan houdt, nou dan ga je maar lekker ergens anders heen toch? TOOCH!?

INSTANT UPDATE: Briefschrijfster in de T.: "Wat moet ik nu doen. Verhuizen?" (ja)