Hier weer een periodieke reminder dat er nogal eens dingen misgaan bij PostNL. Brieven sturen, toch een beetje hun core business, gaat nog maar amper. Dat begint er al mee dat je stad en land moet doorkruisen om een brievenbus te vinden, waarna het sorteren van de brief door PostNL vaak DAAAAGEN duurt. Als de postbezorger (vaak zielig en behoorlijk uitgebuit) dan uiteindelijk de brief in handen krijgt, moet die eerst een soort Nijmeegse vierdaagse lopen om de juiste gleuf te bereiken. Dan de pakketpost. Dat vindt PostNL ook allemaal erg moeilijk, maar om het iets simpeler te maken kwam het postbedrijf met de PAKKETAUTOMATEN. Een automatiek waar de bezorger meerdere pakketten in flikkert, die vervolgens door mensen met een code kan worden afgehaald (of andersom, je kunt er ook mee verzenden). Maar, en dat zal menigeen die weleens iets uit zo'n pakkettentrekmuur heeft moeten halen niet verbazen, die automaten WERKEN NIET. Van codes die niet worden geaccepteerd tot meerdere deuren die ineens open vliegen, storingen, lege automaten die denken dat ze vol zijn, explosies, moord, brand etc (niet doodchecken). Of dat je denkt "goh dat ging eigenlijk best soepel" maar bij thuiskomst toch een pakket voor totaal iemand anders hebt meegenomen. Heb je ineens de 3-in-1 Hole Destroyer Machine 3000 die door Wilma van om de hoek besteld was in je woonkamer staan. Kun je de rest van de middag vervelende gesprekken voeren met zowel geile Wilma als de PostNL-klantenservice. Je wil het allemaal het niet meemaken. Volgens PostNL zelf zijn dit slechts "uitzonderlijke gevallen" en zijn klanten gemiddeld reuze tevreden over de automaten, hoewel het bedrijf niets wil loslaten over het aantal klachten. Onze voorspelling: Beter zal het niet snel worden, waarschijnlijk wel duurder.