De broeders van Pieter PostNL willen LANGER DE TIJD om een brief te bezorgen. Nu is er nog een bezorgplicht binnen 24 uur. "Het bedrijf wil dat twee dagen toegestaan wordt. Op termijn wil het bedrijf brieven binnen drie dagen gaan bezorgen." Staat allemaal in de infographic 'Toekomst van de post' (PDF) gemaakt door een of ander heel duur bedrijf. En voor post die er wel een dag later moet zijn, moet je meer dokken, zodat PostNL dat geld weer aan Frank&Rogier kan geven, of in een fietsclub kan steken. Helemaal prima! Nu betalen we namelijk veel geld voor post die helemaal nooit komt, of bij je buren over de heg wordt geflikkerd, allemaal omdat die onderbetaalde postbodes zo druk zijn je huis te bespioneren. Breng de post gewoon lekker volgende week, of volgend jaar, of helemaal niet. Maken we de kachel gewoon weer aan met aanmaakblokjes i.p.v. met dat blauwe aanmaakpapier!