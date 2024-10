Het zal u misschien ontgaan zijn, maar 9 oktober is al sinds 1969 de internationale Dag van de Post. Dat vieren we graag, want post en postbodes zijn TOP. Er is veel op de post te zeiken, zoals dat je tegenwoordig rouwkaarten niet meer op tijd krijgt of dat je geen brievenbus in de buurt kunt vinden of dat een setje postzegels ongeveer een modaal maandsalaris kost. Dat komt echter allemaal door stomme dingen zoals de overheid en PostNL, een kutbedrijf dat alles doet om het concept post om zeep te helpen. Maar dat concept, als ook de postbode, is op zichzelf het vieren waard. Ga er maar aan staan, je door weer en wind een weg banen om brieven en verjaardagskaarten in gleuven te stoppen. Daar mogen we dankbaar voor zijn, al was het maar omdat er steeds minder mensen zin hebben om postbode te worden. Enfin, er was vandaag ook nog postnieuws. Het voorstel om PostNL een dag extra te geven voor het bezorgen van brievenbuspost, is teruggetrokken. Hadden we al gezegd dat PostNL een kutbedrijf is? Hun werknemers mogen niet eens schijten, zie onderstaand voorbeeld. Voor mensen met POSTtraumatische toestanden is het morgen trouwens World Mental Health Day. Voor nu, goede nacht.