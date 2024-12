De nieuwe James Bond (Aaron Taylor-Johnson), Voldemort/Odysseus (Ralph Fiennes) en het zombielijk van Oppenheimer (Cillian Murphy). 28 Days Later uit 2002 met die legendarische openingscene in een verlaten Londen was de eerste zombiefilm waarin de zombies constant sprinten in plaats van zombie-wandelen, en het resultaat was genre-ontwrichtend. Deel 2 28 Weeks Later uit 2007 was ook zeer geslaagd (na breek), en nu dus deel 3.

Klasse trailer overigens, zeker vergeleken met abominaties als de trailers voor Gladiator 2, die we categorisch weigeren te zien.