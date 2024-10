Nee, die onderkop gaan we niet uitleggen (Google Afbeeldingen is je vriend). Maar man man man DUURT LANG ISRAEL!!!!!1!. Waar blijven die F15's en F35's (met Nederlandse onderdelen, lol)? Hoeveel intel hebben jelui nog nodig? Jullie weten alles al. Gooi plat die negorij. Bel alle piepers! Zegt u het maar mijnheer Mordechai Kedar: Daarom is het zo belangrijk dat Israël erin slaagt om Hamas, Hezbollah en de Houthi’s – ’proxies’ van het sjiitische regime in Iran – uit te schakelen, zegt Kedar. „Libanon, Syrië, Irak, Jemen: allemaal landen met een sjiitische minderheid, waar Iran infiltreerde en militia’s oprichtte, zoals Hezbollah in Libanon en de Houthi’s in Jemen, om die landen te ondermijnen en te kunnen controleren. Die terreurgroepen kunnen doen wat ze willen: Israël en Saoedi-Arabië aanvallen bijvoorbeeld. Het satanische plan van Iran is om het Midden-Oosten te vernietigen en de regio over te nemen.” (Telegraaf). Hup Hup. Laat Bibi zijn karwei afmaken & we leven nog lang en gelukkig.