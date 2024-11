Het werd bij Bar Slecht aangekondigd als het gevecht van de eeuw en dat is het natuurlijk verre van, de rariteitenclash tussen Mike Tyson en Jake Paul vannacht. Het gevecht van de vorige eeuw was bijvoorbeeld Ali vs. Frazier I, of Ali vs. Foreman, of Marvelous Marvin vs. Hearns en in deze eeuw hebben we het nog steeds over Mayweather vs. Pacquiao, iets uit de Fury-Wilder-trilogie of komende 21 december Fury vs. Usyk 2. Allemaal topvechters, op de toppen van hun kunnen, en niet een van het beeldscherm gevallen showpony met anabolenpoten, de techniek van een natte Volkskrant, het voetenwerk van een kraanvogel en, okee okee, heel veel brute kracht in z'n klauwen. En die gozer vecht dan tegen Mike Tyson, de gruwelijkste ooit, die alleen al won door intimidatie (zwarte handschoenen, zwarte broek, geen sokken, zwarte schoenen), maar dat was in de jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw. Zijn laatste twee wedstrijden waren regelrecht shit: en dat was in 2005. Mike is nu 58.

En ja, we hebben wel gezien dat Mike nog leuk tegen de pads kan hengsten, en we weten ook wel dat Jake een paar potjes heeft gewonnen (van YouTubers en uitgerangeerde UFC'ers), al verloor hij van de dramatische drol Tommy Fury. Ze zouden allemaal op een hoop geslagen worden door ONZE GRADUS KRAUS, Neerlands hoop in bange dagen, de zoon van Albert Kraus, die op het Ben Bril Gala in Carré z'n professionele debuut maakte én wereldkampioen zal worden in de lichtzwaargewichtdivisie (u las het hier op 15 november 2024). Dat neemt niet weg dat het leuk is hoor, Tyson vs. Paul, vooral voor de portemonnee van Jutta Leerdams toyboy Jake Paul. Een echt gevecht is het natuurlijk niet, met kortere rondjes en zwaardere handschoenen om ervoor te zorgen dat opa Tyson niet gewond raakt bij een haymaker van Jake Paul. Een commerciële atoombom, dat is het wel, met een sportveranderende livestream (!) op Netflix - dus als u gaat kijken, moet u dat natuurlijk lekker doen.