Goed, hij had wat tikken gehad van Klitschko, maar de atletische superman Anthony Joshua (109 kilo spieren) leek een onoverwinnelijke prins in de ring, tot hij finaal werd neergemaaid door die kleine smartie Andy Ruiz Jr.. Terecht ook, want de voorliefde voor 'kleine' boksers en zijn ontwijkende gedrag richting die andere giganten in de sport, Deontay Wilder en Tyson Fury, maakten van Joshua een vreselijk onhebbelijke snaak. Nu Wilder compleet is gesloopt (en gesloopt gaat worden?) door Fury gaat het er mogelijk misschien wie weet zou zomaar kunnen echt van komen: unification of the belts, alle titels verzameld door één persoon, met Fury versus Joshua ergens in 2021 als de aller-, aller-, allergrootste bokswedstrijd aller tijden. MAAR dan moet Joshua nog wel even winnen van Kurbat Pulev, een Bulgaarse sloopkogel met de (u gelooft het niet) hersenen om een wedstrijd te lezen en te variëren, en met een prachtig record van 28-1 (die ene is natuurlijk Klitschko). Pulev is echter 39 jaar oud en de kans dat prime Joshua (31 jaar) zich laat verschalken door die 'oude' Oost-Europeaan lijkt ons niet zo groot, maar hey, boksen is net schaken en bij schaken kan er ook een jong, roodharig meisje winnen. De staredown gierde gelukkig al lekker uit de klauwen. U kijkt deze vuistentwist op internet, u bent handig, dus dat lukt u vast. Matten niet eerder dan 23.15 uur Nederlandse tijd.