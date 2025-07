Een man wiens tv op de grond staat terwijl Tony Blairs boek er bovenuit spiekt, heeft niets te verliezen en is op zichzelf aangewezen. Als zo'n man dan voor een haastig bankdiner tijdens een sportwedstrijd gewoon maar de laatste drie overgebleven ingrediënten op hetzelfde bord gooit hebben wij daar in principe niet alleen begrip, maar een zeker ontzag voor. Maar wat schetst de verbazing? Het is een daadwerkelijk Pools recept genaamd Makaron z Truskawkami, ook wel, ja, aardbeipasta genaamd. En toch zijn de Poolse commentaren onder de foto niet mals, want het schijnt dus wel een buitengewoon slecht uitgevoerde Makaron z Truskawkami te zijn. Zó heurt het namelijk.