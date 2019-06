Tyson, sinds z'n spirituele wedergeboorte en het verslaan van zijn depressies en verslavingen een algehele force of good and fun. En nu doet-ie het gewoon opnieuw. Beste man die Tony Schwartz natuurlijk, maar hij had nooit een kans. Het kostte minder dan anderhalve ronde en één switch van regular naar southpaw, en dat was all she wrote. Volledige gevecht onderstaand. En nu is het wachten op Tyson vs Wilder II. Joshua zei na z'n nederlaag tegen de Andy Ruiz "I still want Wilder", maar Joshua heeft eventjes niet zoveel te willen. Slowmo's van Tysons fenomenale head movement, lol-stare down, mooie post fight-beelden en Tysons toestand 18 maanden geleden, na de breek.