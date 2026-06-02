Hier troep, daar troep, altijd en overal alleen maar troep in Amsterdam

En ook nog poep op de stoep

Alles is vies, vuil, smerig, goor maar niet schoon en wel een troep in Amsterdam, en dat is niet pas sinds gisteren het geval maar JA21 Amsterdam is er wel mooi klaar mee. Daarom zet de partij het ultieme wapen in tegen de gemeente die we kennen van oplossingen als géén prullenbakken, peperdure grofvuil-bakfietsen om juist niet te gebruiken en stinkkliko's voor karton en GFTE om lekker frisjes in de portiek te posteren: een X-actie (Xie?). Al bijna een maand lang plaatst de partij elke dag een foto van troep in Amsterdam begeleid met de tekst: "Tot Amsterdam weer schoon is: elke dag een foto van de troep." Nou weet JA21 Amsterdam ook wel dat deze actie niet eeuwig vol te houden is, omdat de hoofdstad nu eenmaal nooit schoon zal zijn, en hoewel het de allersmerigste kanten van X toont mag dit best ludiek heten. Exemplarisch bovendien, want waar het de gemeente bijvoorbeeld wél telkens lukt om met de prikstok precies dat verfrommelde papiertje waar 'GAZA' op staat tussen het vuil vandaan te plukken, wordt de Amsterdammer de viezigheid gewoon vol in het gezicht gesmeten met al dat zwerfafval. Het is dus maar goed dat PRO, bekend van capabele wethouders uitzoeken, wethouder Troep en Vuil Hester van Buren niet op laat gaan voor een tweede termijn. Wel benieuwd welke vuilnisman (OF VROUW) de Amsterdammers ervoor terugkrijgen en wanneer JA21 Amsterdam de X-actie bij het vuilnis zet.

Tags: troep, bende, vuilnis, vies, amsterdam
@Dorbeck | 02-06-26 | 16:50 | 99 reacties

