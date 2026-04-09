Er zijn dagen dat wij geen 60K te besteden hebben, maar dat geldt niet voor de Gemeente Amsterdam (bekend van het verwijderen van prullenbakken in de strijd tegen zwerfafval), en gelukkig maar, anders zouden we dit soort ontroerende projecten moeten missen. De stad wil geen grofvuil meer ophalen, en verzint allerlei listige snufjes om bewoners het zelf te laten doen, bijvoorbeeld gratis leenbakfietsen, die je eerste bij een vuilstortplaats op moet halen, waarbij vervolgens nog maar de vraag is of alles er daadwerkelijk in past. Dat doet natuurlijk: helemaal niemand, wat het iets lulligs geeft dat de Gemeente vier van die krengen heeft gekocht. Maar: heldhaftig en vastberaden zet men door, er moeten er nog meer bijkomen, zodat ook andere veel te dure exemplaren niet kunnen worden gebruikt. Helder!