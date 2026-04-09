achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gemeente Amsterdam betaalde €15.000 voor grofvuil-bakfietsen die niemand gebruikt, wil toch door met proef

Hobbyisme

Er zijn dagen dat wij geen 60K te besteden hebben, maar dat geldt niet voor de Gemeente Amsterdam (bekend van het verwijderen van prullenbakken in de strijd tegen zwerfafval), en gelukkig maar, anders zouden we dit soort ontroerende projecten moeten missen. De stad wil geen grofvuil meer ophalen, en verzint allerlei listige snufjes om bewoners het zelf te laten doen, bijvoorbeeld gratis leenbakfietsen, die je eerste bij een vuilstortplaats op moet halen, waarbij vervolgens nog maar de vraag is of alles er daadwerkelijk in past. Dat doet natuurlijk: helemaal niemand, wat het iets lulligs geeft dat de Gemeente vier van die krengen heeft gekocht. Maar: heldhaftig en vastberaden zet men door, er moeten er nog meer bijkomen, zodat ook andere veel te dure exemplaren niet kunnen worden gebruikt. Helder!

Tags: amsterdam , bakfiets, centjes
@Schots, scheef | 09-04-26 | 13:37 | 46 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.