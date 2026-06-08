Zoektocht naar werkbaar beleid gestaakt, is veiliger voor mens en dier! Manegehouder Bart Kuijper uit Langbroek doet verhaal over een wolvenaanval tegen niet een maar twee van zijn paarden, waarvan een het zeer wel mogelijk niet gaat overleven, en dan werden ze ook nog in die gehavende staat aangetroffen door kinderen. De 21-jarige merrie met een schouderhoogte van 1,80m "Whisper heeft een enorme wond met zichtbare pezen en vlees op haar rechter voorbeen. Het dier werd vrijdagavond aangevallen en stond nog uren in de wei voordat ze zwaargewond werd aangetroffen, zegt Kuijper. ,,Ze heeft enorm veel pijn gehad. Afschuwelijk dat ze zo lang alleen is geweest.’’ Kinderen die les krijgen, troffen het dier aan. ,,Je kunt je voorstellen wat zoiets met die kinderen doet. Die slapen daar niet van.’’" En omdat de nacht nog steeds niet opgeëist is kunnen de merries 's avonds niet meer over straat. ",,Onze dieren moeten nu ’s nachts de stal in. Dat is niet goed voor hun welzijn. Onbegrijpelijk in deze tijd waarin er juist veel aandacht is voor een goede verzorging van dieren.’’" En ze vallen nooit eens gewoon andere wolven aan!