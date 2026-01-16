Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Maar daar heeft de wolf, de psychisch getroebleerde Syriër van het dierenrijk, natuurlijk weer nooit van gehoord. Het beest scheurt om de haverklap schapen en ander vee aan flarden en hoewel hij in tegenstelling tot de vos niet per se (maar soms wel) doet aan surplus killing (gewoon alles in de buurt afmaken) registreerde wolvenkliek BIJ12 tot oktober 2025 liefst 840 aanvallen op schapen en ander vee. NIEUW RECORD! Topprovincie wolvenaanvallen is Gelderland (434 aanvallen), topgemeente is Barneveld (130 aanvallen). De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger, omdat (hobby)boeren niet verplicht zijn melding te doen van een slachtpartij. Volgens BIJ12 zijn wolvenaanvallen trouwens louter de schuld van de boer. Maar dat wist u al.