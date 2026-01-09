U dacht dat de Belgen barre tochten door de Lage Landen aflegden maar dan kent u de wolf nog niet. Althans, die kent u wel alleen was u wat zijn handel en wandel betreft voornamelijk bekend met zijn handel. Maar ziedaar, met een beetje hulp van de wetenschap en een zender kunnen we nu ook zijn wandel bekijken. Wij zijn in de ban van de Zender, dewelke ons de wandel toont van de wolf, we noemen hem Frodo, door maar liefst 4 provincies. Zijn voettocht begint in de Hoge Veluwe, alwaar Frodo op 16 oktober 2025 zelf in de ban van de Zender raakt en met de 'lieveling' om zijn hals koers zet richting eindbestemming Mordor Almere. Hij baant zich zonder fellowship een weg door Overijssel en Drenthe om via Gelderland gedesillusioneerd terug te keren naar zijn geliefde Shire in Utrecht. Wie hij op zijn pad allemaal heeft verslonden laten we hier geheel buiten beschouwing. Het waren 2528,5 fantastische kilometers waarbij zelfs de IJssel moest worden overgestoken - Frodo had helaas geen geld op zak dus het werd een potje zwemmen. Almere heeft hij echter nooit bereikt, omdat hij net op tijd zag wat voor verschrikkelijk lelijke orks daar leven.