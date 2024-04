Brussel. Als ze geen genocide plegen op boeren, vissers en goedwerkende stofzuigers dan helpen ze wel oerhollandsche rookworsten om zeep. Sinds gisteren wordt het VERBOTEN om nog langer rooksmaak aan "gerookte" opeetdingen (chips, nootjes, palingzalm, bier, worst) toe te voegen wegens genotoxische KK, dus dan zit er niks anders op om maar weer wel zelf te gaan roken. OHOF, u gaat ff naar Friesland want daar zit iemand die nog worsten rookt, met slowsmeulende smook & TURF. Was allemaal te zien in "Dwars door de Lage Landen" van de VPRO. Drie tergendvriendelijke Belgen wandelen met 1 camera en 1 microfoonhengel door Nederland & dat levert de beste televee sinds jaren op. (Saneer de NPO, met drie Belgen op ieder net, die van A naar B lopen, in Nederland, scheelt zo weer 600 miljoen, 1 miljard airmiles, en 22 reisprogramma's, maar dit terzijde.) Of u worst lust? Skip naar timecode 44:30 voor de Worstenrookmagiër van Rottevalle, maar het hele programma kijken is ook geen straf. Smakelijk!