Rusland hoeft ons niet eens te slopen, op de nogal lange termijn doen we het zelf door te lenen in plaats van te betalen.

Het Kremlin zag de Amerikaanse en Europese geldcreatie en inflatie . Wij wijzen op Russische corruptie, maar weten niet waar ons geld blijft. Onze productie verdween naar Azië, Mexico en Afrika. We worstelen met migratie, religie, identiteitspolitiek, sociale cohesie en straatgeweld. Rusland hoeft ons niet eens te slopen, op de nogal lange termijn doen we het zelf door te lenen in plaats van te betalen.

De Amerikaanse vergrijzing struikelt over ongefinancierde beloften en zorg die rustig anderhalf keer zo duur wordt. Rentekosten verviervoudigen . Trump moet alles kapot bezuinigen, van hoofdzaken (social security & zorg) tot en met details (USAID). Trump naait via handelsoorlogen bondgenoten, net zoals hij in een reeks faillissementen met leveranciers deed. Hij is gespecialiseerd in dit eindspel .

De VS heeft een begrotingstekort van 6,3% BNP , een staatsschuld van 37 biljoen ( 122% BNP ) en 73,2 biljoen (246% BNP) aan ongedekte (pensioen)-verplichtingen. Decennia had de VS defensie-uitgaven alsof de koude oorlog nog bezig was, voerde diverse oorlogen en putte zichzelf daarmee uit. Dertig jaar lang 2% BNP extra uitgeven aan defensie kostte inclusief rente ruim 60% BNP aan staatsschuld.

De EU wil haar defensie-uitbreiding betalen met eurobonds samen met nationale begrotingstekorten en staatsschulden nog verder voorbij de euronormen. Never waste a good crisis . Zodra deze fiscale bom onder onze monetaire unie klapt, mogen de nettobetalers de puinhoop weer opruimen. Terwijl we onze Europese defensie reanimeren, brengen we de EU fiscaal en financieel in een terminale fase.

De Russische economie is sinds 2014 met 5% gekrompen. India en China zijn in dezelfde periode met 80% gegroeid. Rusland mist inmiddels ruwweg 47% van de economie die ze vrij simpel zonder landjepik had kunnen hebben. Onze sancties beginnen te werken. Rusland besteedt 40% van haar begroting aan oorlog, het Westen besteedt ongeveer een procent BNP aan hulp aan Oekraïne.

Het lijkt erop dat Rusland deze maand voorsorteert op een tijdelijke gevechtspauze door te vechten met een verhoogde intensiteit die ze niet kunnen volhouden. De dertig dagen zullen ze gebruiken om munitievoorraden aan te vullen en hun troepen te verplaatsen. Poetin eist een gevechtspauze waarna er geen serieuze vredesmacht komt, Oekraïne haar defensie afbreekt en nog meer gebied afgeeft.

Poetin zet extreem hoog in, hoe langer er gepraat wordt, hoe langer hij zonder risico asymmetrische oorlog kan voeren. De VS en Kyiv hebben al getekend voor vrede, zodra de oorlog tegenvalt, tekent Poetin een pauze. Hij heeft de tijd, de echte oorlog komt later wel. Het Westen weet geen raad met vergrijzing, ondermijning of extreme begrotingstekorten. Het wordt Poetin later makkelijker.

Bij Koersk zie je Russen met verouderde en goedkope troep aan Oekraïne gedoneerde Abrams en Leopard tanks buitmaken. De VS is ondertussen bezig de nieuwe Abraham tank een hybride aandrijving te geven, ze willen een milieusticker. Deze Amerikaanse tanks zijn inclusief reactief pantser te duur, te complex, te breed en te zwaar om in de stad, bos of modder inzetbaar te zijn.

Terwijl wij soldaten tonnen aan uitrusting en tonnen aan training geven, krijgen Russische en Noord-Koreaanse militairen een paar honderd tot duizend euro aan kleding, wapens & kogels, en slaan de training over. Bij gebrek aan vrijheid en kansen zijn veel jongeren relatief gemakkelijk slagveld slachtveld op te jagen. Nabestaanden krijgen geen serieuze compensatie, maar een gehaktmolen.

De Russische infanterist is ruwweg honderd tot duizend keer goedkoper dan een Europese of Amerikaanse. Niet alleen bij leven, maar ook na de dood. Dit maakt een soort zombie-oorlog mogelijk die wij niet begrijpen. Golf na golf van Russische of Noord-Koreaanse jongens die kansloos sterven. De Wagner Group verloor 80 duizend van haar 85 duizend huurlingen in de slag om Bakhmut.

We zijn veel te veel ingesteld op een strijd tegen ons spiegelbeeld, althans een partij die veel op ons lijkt, en te weinig tegen een groot land dat goedkoop kan vechten, tegen een continent dat misbruik maakt van grootschalige migratie of tegen een religie die in onze maatschappij kruipt, om daarna met intimidatie en geweld hier van binnenuit een theologie te stichten. We kunnen ons niet verdedigen.

Zo krijgt de 59-jarige Rus die op de Noordzee een stilliggende olietanker ramde een celstraf. Wij blijven niet alleen achter met de (milieu)-schade, plus de kosten van opsporing, vervolging, veroordeling en strafoplegging, de Russische overheid hoeft een klein pensioentje minder uit te keren. Onze schade zit in de tientallen miljoenen, onze kosten in de vele tonnen en Poetin lacht zich helemaal kapot.

Onze juridische, militaire en politieke systemen zijn totaal niet ingericht op deze pragmatische Russische manier van denken. Onze lange aanvoerlijnen en complexe samenleving hangen aan elkaar van onbeschermde zwakkere doelen. Het is prijsschieten voor goedkope clandestiene sabotageacties op pijpleidingen of glasvezelverbindingen. Onze schade zit in de miljarden, hun kosten in de tonnen.

Geld moeten lenen is een teken van politieke, economische en militaire zwakte.