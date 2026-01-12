Vraag aan alle ecologen die ons in paginalange interviews weer uit gaan leggen dat we gewoon moeten LEREN om samen te leven met de wolf: hoe kunnen we iets leren als de scholen dicht moeten vanwege de wolf? Vandaag in Ruinen blijft basisschool 't Oelebröd dicht omdat er in de buurt een wolf is gesignaleerd. Natuurlijk een hele lieve wolf die, mocht hij af worden geknald, een begrafenisstoet door een dorp bijbelvaste vechtersbazen verdient, maar desalniettemin reden voor de school om, na contact met politie, gemeente en provincie, vandaag DICHT te blijven. "Als voorzorgsmaatregel. Het is niet op het schoolplein, maar dicht bij het schoolplein. Het risico willen we niet lopen." Had de mens nou maar iets uitgevonden waardoor je ervoor kon zorgen dat een gevaarlijk roofdier geen gevaar meer vormde, een flapperlint of zoiets.