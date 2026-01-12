Basisschool Ruinen DICHT vanwege wolf
Mens en dier, samenlevend in harmonie
Vraag aan alle ecologen die ons in paginalange interviews weer uit gaan leggen dat we gewoon moeten LEREN om samen te leven met de wolf: hoe kunnen we iets leren als de scholen dicht moeten vanwege de wolf? Vandaag in Ruinen blijft basisschool 't Oelebröd dicht omdat er in de buurt een wolf is gesignaleerd. Natuurlijk een hele lieve wolf die, mocht hij af worden geknald, een begrafenisstoet door een dorp bijbelvaste vechtersbazen verdient, maar desalniettemin reden voor de school om, na contact met politie, gemeente en provincie, vandaag DICHT te blijven. "Als voorzorgsmaatregel. Het is niet op het schoolplein, maar dicht bij het schoolplein. Het risico willen we niet lopen." Had de mens nou maar iets uitgevonden waardoor je ervoor kon zorgen dat een gevaarlijk roofdier geen gevaar meer vormde, een flapperlint of zoiets.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
KAARTJE. De Wandel van de Wolf
Met de benenwagen door het Oosten
Het wordt tijd dat een wolf een kind opvreet
Zijn we van het gezeik af
WAT? Wolven gevaarlijk? BBB-stas Rummenie waarschuwt het land voor WOLF
Er moeten zeker weer knevelende regeltjes doorheen gejast of zo
VIDEO van schuw dier. Wolf in Ermelo onderweg naar smakelijke kinderbilletjes
Om een lekkere HAP uit te nemen