Video's ONLUSTEN hartje Bijbelgordel: 'rouwstoet' Wolf Bram slaags met dorpelingen

Hét snijpunt van de cultuuroorlog

Omgeven door refo's te Renswoude zelf de rare snuiters lijken, dan kom je van goeden huize en dat kun je aan Faunabescherming en Animal Rebellion overlaten. De 'rouwstoet' voor geliquideerde wolf Bram voltrok zich er ook nog eens op ZONDAG dus het werd allemaal weinig op prijs gesteld door 't dorp. "Demonstranten van de Faunabescherming en Animal Rebellion liepen van het gemeentehuis naar het gebouw van de Faunabeheer Eenheid in het dorp. Daar kregen zij het aan de stok met tientallen buurtbewoners, die zich tegen de demonstratie keerden. De politie kwam daarom met meerdere auto's naar het dorp om de groepen uit elkaar te halen. De demonstranten werden weggeleid door de politie. Volgens RTV Utrecht was de situatie grimmig en werd er ook vuurwerk afgestoken. (...) Enkelen van de zeventien actievoerders kregen klappen van het vijandige publiek. Nadat de politie rond 15.30 uur had ingegrepen, keerde de rust terug." Laatste rouwstoet voor een wolf door een refodorp waarbij vuurwerk afgestoken wordt!

@Spartacus | 29-12-25 | 13:00 | 325 reacties

