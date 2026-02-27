Amerikaanse ambassadeur Jeruzalem: 'wie ambassade wil verlaten moet dat VANDAAG doen'
MAJOR ACTION INDICATOR en niet de eerste
New satellite imagery from Ovda Airbase in Israel via MizarVision shows F-22s moving around the base. pic.twitter.com/y0JUeQmla1— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 27, 2026
Voor ambassadeur Mike Huckabee is het vrijblijvende er wel een beetje af! De New York Times bericht dat hij al het niet-essentiële ambassadepersoneel vanochtend in een e-mail heeft bericht dat als ze willen vertrekken, ze "should do so TODAY." En dat rijst toch de vraag: WAT GEBEURT ER MORGEN DAN?
UPDATE - SAIGON AIRLIFT. Faytuks News schrijft: "Multiple local sources tell us four minibuses are outside the U.S. Embassy in Israel. One helicopter is operating overhead and police have set up checkpoints in the area. We reviewed images showing the minibuses but won’t publish them for security reasons."
Update - Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zal op 2 en 3 maart in Israël zijn: "To discuss a range of regional priorities [including Iran_](discuss a range of regional priorities including Iran, Lebanon, and ongoing efforts to implement President Trump’s 20-Point Peace Plan for Gaza), Lebanon, and ongoing efforts to implement President Trump’s 20-Point Peace Plan for Gaza."
Update - Trump NIET BLIJ met Iran, wil geen regime change maar zegt dat 'sometimes you have to do it'.
Update - BuZa gooit reisadvies grensgebieden Israël met Gaza, Libanon en Egypte op ROOD. Gelukkig hadden we onze reis die kant op net gecanceld.
On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026
In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x
Trump on Iran talks: I'm not happy with the way they are going. pic.twitter.com/En8350kmzH— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 27, 2026
