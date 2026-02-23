achtergrond

NYT: 'Trump neigt naar aanvallen op o.a. IRGC-hoofdkwartier en nucleaire installaties', ook vandaag nieuwe studentenprotesten in Iran

laat u niet teveel afleiden door MEXICO

Trump plaatst filmpje over regime change

Maar liefst VIER New York Times-auteurs kwamen in een artikel tot de volgende tekst: "Though no final decisions have been made, advisers said, Mr. Trump has been leaning toward conducting an initial strike in coming days intended to demonstrate to Iran’s leaders that they must be willing to agree to give up the ability to make a nuclear weapon. Targets under consideration range from the headquarters of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps to the country’s nuclear sites to the ballistic missile program. Should those steps fail to convince Tehran to meet his demands, Mr. Trump told advisers, he would leave open the possibility of a military assault later this year intended to help topple Ayatollah Ali Khamenei, the supreme leader."

Waar het op neerkomt: er is - met twee Carrier Strike Groups, honderden straaljagers op Midden-Oosterse basissen, vele tientallen of misschien zelfs meer dan honderd Tomahawk-kruisraketten aan boord van onderzeeërs en destroyers, de gehele (!) Israëlische luchtmacht en Amerika's B-2 Spirit-vloot die vorige keer ook vanuit Amerika zelf vertrok - zoveel vuurkracht verzameld dat het Iraanse regime waarschijnlijk ten val gebracht zou kunnen worden. Dus met zulke vuurkracht kan het al helemaal 'bewogen' worden een nucleaire deal te ondertekenen die Trump bevalt. Ook opmerkelijk: Amerika evacueert de ambassade in Beiroet, wegens "verwachte regionale ontwikkelingen".

Ondertussen heeft het Iraanse regime vooral AI-filmpjes van vernietigde Amerikaanse vloten en de gebruikelijke, van elke werkelijkheid losgezongen branie. Maar ze willen ineens wel heel graag onderhandelen, blijkt uit deze tweet door Iraanse president Masoud Pezeshkian: "Iran is committed to peace and stability in the region. Recent negotiations involved the exchange of practical proposals and yielded encouraging signals. However, we continue to closely monitor U.S. actions and have made all necessary preparations for any potential scenario."

Tegelijk lijken studentenprotesten in Iran sinds afgelopen donderdag tot leven te komen, en ook vandaag is het weer raak. Mocht die nieuwe protestgolf weer echt momentum aannemen terwijl er ditmaal een Amerikaans armada in de Iraanse branding ligt, dan zou het kunnen verkeren. Veel meer beeld van nieuwe protesten in Iran, na de breek.

Instant update - Een Iraanse telecomprovider zegt gehackt te zijn, nadat talloze mobieltjes een SMS ontvingen met de tekst: "Aan de onderdrukte bevolking van Iran, de Amerikaanse president is een man van actie. Wacht af."
Instant update 2 - De USS Gerard Ford meert eventjes aan in Kreta.
Updatr 17:21 - Opmerkelijk: Netanyahu en oppositieleider Yaïr Lapid sluiten de rangen. Netanyahu zegt zijn electorale partijspeech af, en Lapid zegt dat Israël 'in deze tijden' schouder aan schouder moet staan."

Gun ons het zelfvertrouwen van een Iraanse generaal wiens gehele commandoketen vernietigd werd door Israël zonder Amerikaanse hulp

Het speerpunt

En mogelijk nog meer speerpunten onderweg

Tags: Iran, Trump, IRGC
@Spartacus | 23-02-26 | 16:00

