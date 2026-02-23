NYT: 'Trump neigt naar aanvallen op o.a. IRGC-hoofdkwartier en nucleaire installaties', ook vandaag nieuwe studentenprotesten in Iran
laat u niet teveel afleiden door MEXICO
Trump plaatst filmpje over regime change
On Truth Social, President Donald Trump shared a Mark Levin clip calling any deal with Iran worthless and saying:— Open Source Intel (@Osint613) February 23, 2026
“That regime needs to be eliminated to save our children!” pic.twitter.com/RxWWWnjMPu
Maar liefst VIER New York Times-auteurs kwamen in een artikel tot de volgende tekst: "Though no final decisions have been made, advisers said, Mr. Trump has been leaning toward conducting an initial strike in coming days intended to demonstrate to Iran’s leaders that they must be willing to agree to give up the ability to make a nuclear weapon. Targets under consideration range from the headquarters of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps to the country’s nuclear sites to the ballistic missile program. Should those steps fail to convince Tehran to meet his demands, Mr. Trump told advisers, he would leave open the possibility of a military assault later this year intended to help topple Ayatollah Ali Khamenei, the supreme leader."
Waar het op neerkomt: er is - met twee Carrier Strike Groups, honderden straaljagers op Midden-Oosterse basissen, vele tientallen of misschien zelfs meer dan honderd Tomahawk-kruisraketten aan boord van onderzeeërs en destroyers, de gehele (!) Israëlische luchtmacht en Amerika's B-2 Spirit-vloot die vorige keer ook vanuit Amerika zelf vertrok - zoveel vuurkracht verzameld dat het Iraanse regime waarschijnlijk ten val gebracht zou kunnen worden. Dus met zulke vuurkracht kan het al helemaal 'bewogen' worden een nucleaire deal te ondertekenen die Trump bevalt. Ook opmerkelijk: Amerika evacueert de ambassade in Beiroet, wegens "verwachte regionale ontwikkelingen".
Ondertussen heeft het Iraanse regime vooral AI-filmpjes van vernietigde Amerikaanse vloten en de gebruikelijke, van elke werkelijkheid losgezongen branie. Maar ze willen ineens wel heel graag onderhandelen, blijkt uit deze tweet door Iraanse president Masoud Pezeshkian: "Iran is committed to peace and stability in the region. Recent negotiations involved the exchange of practical proposals and yielded encouraging signals. However, we continue to closely monitor U.S. actions and have made all necessary preparations for any potential scenario."
Tegelijk lijken studentenprotesten in Iran sinds afgelopen donderdag tot leven te komen, en ook vandaag is het weer raak. Mocht die nieuwe protestgolf weer echt momentum aannemen terwijl er ditmaal een Amerikaans armada in de Iraanse branding ligt, dan zou het kunnen verkeren. Veel meer beeld van nieuwe protesten in Iran, na de breek.
Instant update - Een Iraanse telecomprovider zegt gehackt te zijn, nadat talloze mobieltjes een SMS ontvingen met de tekst: "Aan de onderdrukte bevolking van Iran, de Amerikaanse president is een man van actie. Wacht af."
Instant update 2 - De USS Gerard Ford meert eventjes aan in Kreta.
Updatr 17:21 - Opmerkelijk: Netanyahu en oppositieleider Yaïr Lapid sluiten de rangen. Netanyahu zegt zijn electorale partijspeech af, en Lapid zegt dat Israël 'in deze tijden' schouder aan schouder moet staan."
Students at the University of Tehran burned an Islamic Republic flag during a rally on Monday and chanted “This is the final battle, Pahlavi will return.”pic.twitter.com/7QL2KmPjtC— Iran International English (@IranIntl_En) February 23, 2026
Students at Alzahra university in Tehran held a rally on Monday and chanted “Death to child killer regime,” referencing the killing of underage protesters during government crackdown.pic.twitter.com/qfA2QO7kt1— Iran International English (@IranIntl_En) February 23, 2026
Students at female-only Alzahra university in Tehran held an anti-government rally, calling for the university’s name to be restored to its original name, “Farah Pahlavi University,” which it bore when it was founded in 1964 by Iran’s Queen Farah Pahlavi.pic.twitter.com/XYvNPeiVU7— Iran International English (@IranIntl_En) February 23, 2026
Students at a school in Iran’s southern Hormozgan province burned images of Ruhollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic, during 40th-day memorials for those killed in protests. pic.twitter.com/Bmtsp4ITNq— Iran International English (@IranIntl_En) February 23, 2026
Al-Zahra University in Tehran pic.twitter.com/JKj7n0KoBE— Ph.Gritti (@Philipp27960841) February 23, 2026
Another morning of demonstrations at universities in Tehran. pic.twitter.com/C3mfFtEbyo— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) February 23, 2026
Students at Sharif University chanted for the death of Ali Khamenei. pic.twitter.com/y51WuX1ipm— Open Source Intel (@Osint613) February 23, 2026
Student protests in al-Zahra University, Tehran pic.twitter.com/Q0zGBi294m— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 23, 2026
Another video of all-female Alzahra university in Tehran shows the crowd trying to set fire to the official flag of the Islamic Republic of Iran while chanting— Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) February 23, 2026
"Death to the Islamic Republic".pic.twitter.com/I6AB4bV5fM
Basij members attacked students protesting at the University of Tehran on Monday, a video sent to Iran International shows. pic.twitter.com/77KzBSvTzN— Iran International English (@IranIntl_En) February 23, 2026
Gun ons het zelfvertrouwen van een Iraanse generaal wiens gehele commandoketen vernietigd werd door Israël zonder Amerikaanse hulp
Iranian General Mohammad Naghdi claimed that the US is finished, incapable of doing anything with 12 aircraft carriers.— Joe Truzman (@JoeTruzman) February 17, 2026
There is a reason why Iranian officials are negotiating in Geneva today. They were compelled by US threats of military action. pic.twitter.com/IBqi9gtHjC
Het speerpunt
🐦⬛Raptor Row 🇺🇸🇬🇧— Havoc Aviation (@havoc_aviation) February 21, 2026
Twelve "FF" Lockheed Martin F-22A Raptors from Langley Air Force Base, lined up at RAF Lakenheath, seen from Maids Cross Hill Nature Reserve.
(21 February 2026) pic.twitter.com/owvQJUDEze
En mogelijk nog meer speerpunten onderweg
A C-5 flying from Elmendorf Air Force Base in Alaska to Ramstein.— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) February 23, 2026
Looks like we might be seeing some aditional F-22s heading for the Middle East soon. https://t.co/L1Sxx9gQCh
Reaguursels
