HOERA het is vandaag de Internationale Dag tegen Islamofobie! Om dat te vieren lopen we al de hele ochtend met een foto van onze premier en de regenboogspeld op de revers door Amsterdam Nieuw-West. Het kostte ons wat voortanden maar dan heb je ook wat. Wat is islamofobie nou eigenlijk? Hebben we echt ANGST voor moslims of is het gewoon onze manier van denken?

Is het islamofobie dat wij het in tijden van genderneutrale plees nogal raar vinden dat vrouwen niet welkom zijn in de hoofdruimte en zéker niet door dezelfde ingang naar binnen mogen, maar dit door veel natuurwijnidealisten, niet zelden aan de linkerkant van het politieke spectrum, wordt gebagatelliseerd of weggelachen met allerhande racismegodwins? Is dát islamofobie? Als je mordicus vóór de rechten van homo's / LHBTI'ers bent, vrijheid en gelijkheid en blijheid voor iedereen enzo, en je constateert dat homoseksualiteit in de islam wordt beschouwd als een zonde, verboden of toch in ieder geval moreel verwerpelijk, en je actief in actie komt om die denkbeelden in de islam te bestrijden: ben je dan ISLAMOFOOB?

Als je van mening bent dat mannen en vrouwen sociaal en maatschappelijk even hoog op de ladder (zouden moeten) staan, en je wijst naar een geloof waar dat overduidelijk niet het geval is, is dát dan islamofobie? Is het islamofobie door te constateren dat er de voorbije jaren wel héél erg veel doden zijn gevallen door islamitisch terrorisme en dat je daar zo langzamerhand schoon genoeg van hebt? Als je zegt dat islamitisch terrorisme voortkomt uit de islam, is dat islamofobie? Of is het islamofobie als je doodmoe wordt van iedereen die na weer een aanslag uit islamitische hoek roept dat het 'niets met de islam te maken heeft'? Is het islamofobie als je benoemt dat er toch wel erg veel moslims zijn die een schijthekel hebben aan Joden? Dat kunstenaars, politici, tekenaars, schrijvers, cabaretiers, journalisten en cartoonisten, ook in een vrij land als Nederland, hun werk niet meer kunnen of durven te doen, omdat ze op allerlei manieren worden lastig gevallen, geïntimideerd en bedreigd door aanhangers van de islam, is dát dan islamofobie? En andersom: als je een mening hebt over de zondagse gebruiken in Staphorst, telt dat als christofobie?

Als je merkt dat aanhangers van de islam wel heel erg snel op hun pik getrapt zijn bij kritiek op de islam, is dat dan ook een vorm van islamfobie? Als islamitische schoolboekjes VOL staan met homohaat, en je roept dat islamitische schoolboekjes vol staan met homohaat, ben je dan islamofoob? Als een vrouwonvriendelijke homofoob doodleuk op de NPO allemaal dingen mag uitleggen over vrouwonvriendelijke homofobie, en daar heb je nogal een mening over, ben je dan islamofoob? Als je ziet dat vrouwen in Iran worden doodgeschoten omdat ze hun hoofddoek afwerpen, en je aan D66-GroenLinks vrouwen probeert uit te leggen dat de mogelijkheid om een hoofddoek af te doen ze in Nederland wordt geboden door de normen en waarden die wij hier in Nederland kennen (en dus niet door de islam), ben je dan islamofoob?

Dit is Nederland, een land vol islamofobie-verwijten, en daar nu zelfs een nationale aanpak tegen. Het AD staat straks weer dagenlang vol met 'mag u teenslippers aan naar kantoor'-crack maar dat een moslima in Den Haag klappen krijgt als ze geen boerka draagt vinden we allemaal maar normaal. Tot aan de hoogste hoogwaardigheidsbekleders aan toe doet iedereen maar mee aan iedere iftar op iedere straathoek, omdat je anders zomaar het stempel 'islamofoob' kan krijgen. U kunt als man & man in Amsterdam-West niet meer hand in hand over straat lopen en iedereen is doodsbang om te benoemen waarom dat is, want ja, islamofoob. En ja hoor mensen, uw buurman is een aardige moslim, hij bakt koekjes.

Maar islamofobie bestaat niet.