[LIVEBLOG IRAN HIER]

Het lijkt alweer zo lang geleden dat dit land in de ban was van die aloude, oer-Hollandse traditie: de ramadan. Hoor je in de Nederlandse media nooit wat over. Alleen achteraf vervalt men wel altijd in klagen over de centjes (ook een traditie natuurlijk). Zeg je ramadan, dan zeg je iftar, en dat is het smakelijke smulfeest dat 's avonds na een dag vasten plaatsvindt. Soms prikt de politie dan een vorkje mee bij de moslimgemeenschap, soms de koning of koningin - en dat mag wat kosten. Reden voor De Telegraaf om uit te zoeken hoeveel euro gemeenten daar nou aan uitgeven. In Utrecht bleek dat 28.580 euro; in Tilburg kostte de iftar op het stadhuis maar 42.614 euro; Rotterdam en Den Haag wisten nog niet hoe duur de stadhuiselijke iftars waren; en over Amsterdam schrijft De T: "6000 euro voor een viering in de Oranjekerk, 5000 euro voor een door een bewoner georganiseerde maaltijd (plus een offerfeest in mei), 4500 euro voor een bijeenkomst in stadsdeel Zuid en 945 euro voor iftar in samenwerking met de alliantie Samen Tegen Racisme."

Kun je maar één ding over zeggen: money well spent. Want de iftar, dat is verbinding, dat is gezelligheid, dat is goed eten, dat is jongens en meisjes sámen, dat is verzet tegen de vrijheidsstrijd van de Iraniërs, dat is een keer geen boerenkool met worst, dat is waarvoor u stemde, dat is integratie, dat is dialoog, dat is neutraliteit van de politie, dat is cultuur, DAT IS TRADITIE, dat is van onschatbare waarde. Dus niet zeuren over het geld. Waar betaalt u anders zulke hoge parkeerkosten voor? Toch niet voor fietspadverlichting, dachten wij zo. Nou dan.