Welja. Een paar dagen geleden kondigde de gemeente Amsterdam groots aan de veiligheid voor vrouwen te verbeteren door ervoor te zorgen dat tuig als Chris Jude niet zomaar vrij rond kan lopen vaker lampen aan te doen, vandaag lezen we in de T. hoe zoiets in de praktijk werkt. "De 65-jarige Annet Terpstra is vorige week bedreigd door een verwarde man bij de Sloterplas. Wat haar het meeste stoort: na de dood van Lisa beloofde de gemeente maatregelen te nemen om vrouwen veiliger over straat te laten gaan. Maar bij de Sloterplas zijn tientallen lantaarnpalen al sinds november stuk, ondanks meerdere meldingen van bewoners. ,,Onbegrijpelijk.”" Tsja. Misschien komt dit door het afscheid van superbestuurder Tofik Dibi als ambtenaar in stadsdeel Nieuw-West. Sinds hij weg is loopt het moeizaam. Tactisch drama zonder hem. Eerlijk is eerlijk. Achter de schermen belangrijke pylon geweest. Gelukkig houdt de gemeenteraad de ogen op de bal: raadsleden die verkeerde woorden gebruiken.