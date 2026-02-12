achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gemeente 020 belooft betere verlichting op straat na moord op Lisa, faalt hopeloos, vrouwen bedreigd, lampen maanden kapot

Stad van hoop gewauwel

Welja. Een paar dagen geleden kondigde de gemeente Amsterdam groots aan de veiligheid voor vrouwen te verbeteren door ervoor te zorgen dat tuig als Chris Jude niet zomaar vrij rond kan lopen vaker lampen aan te doen, vandaag lezen we in de T. hoe zoiets in de praktijk werkt. "De 65-jarige Annet Terpstra is vorige week bedreigd door een verwarde man bij de Sloterplas. Wat haar het meeste stoort: na de dood van Lisa beloofde de gemeente maatregelen te nemen om vrouwen veiliger over straat te laten gaan. Maar bij de Sloterplas zijn tientallen lantaarnpalen al sinds november stuk, ondanks meerdere meldingen van bewoners. ,,Onbegrijpelijk.”" Tsja. Misschien komt dit door het afscheid van superbestuurder Tofik Dibi als ambtenaar in stadsdeel Nieuw-West. Sinds hij weg is loopt het moeizaam. Tactisch drama zonder hem. Eerlijk is eerlijk. Achter de schermen belangrijke pylon geweest. Gelukkig houdt de gemeenteraad de ogen op de bal: raadsleden die verkeerde woorden gebruiken.

Gisteren, wethouder op tv

Tags: amsterdam , lisa , verlichting
@Ronaldo | 12-02-26 | 09:01 | 230 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Geen Grap: Amsterdamse politie gaat u PALEN

Schuld van politiechef Peter Holladiee broekje naar benee

@Dorbeck | 28-08-25 | 16:00 | 402 reacties

We gaan: op zoek naar positief Pride nieuws

Het feest moet nog beginnen maar hier zijn de voorbeschouwingen

@Dorbeck | 02-08-25 | 10:15 | 478 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.