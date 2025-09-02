Dan nu het domste drugsnieuws van het jaar. Tabakszaak De Tabakshoek in Amsterdam Oud-Zuid moet haar deuren 6 maanden sluiten op last van de gemeente vanwege het onder de toonbank verkopen van illegale vapes en harddrugs. Klanten konden de verboden spulletjes krijgen na het zeggen van het CODEWOORD: drugs. Hahaha. Kijk. Als je dan toch zo nodig stiekem een extra handeltje wil runnen naast de sigaren, maak het dan op z'n minst een beetje WATERDICHT. Het onderzoek naar de drugshandel is waarschijnlijk ongeveer zo gelopen:

Verkoper: 'Goedemiddag.'

Undercovermeneer: 'Goedemiddag. Zeg, u heeft een aantal prachtige tabaksproducten in uw zaak, maar kan ik hier ook iets anders krijgen?'

Verkoper: 'Tja, als u iets specifieks niet ziet liggen kan ik altijd even in het magazijn kijken natuurlijk. Maar ik weet niet zo goed wat u bed...'

Undercovermeneer: 'Drugs.'

Verkoper: 'Ooooh ja natuurlijk, hoeveel gram mag het zijn?'

Ja en dan moet je dus dicht.