Belangrijke Boodschap van de politie Amsterdam: "Na jaren van ontwikkelen en verbeteren is de selectiepaal nu klaar voor gebruik. Politiechef Peter Holla ‘onthulde’ de paal (niet zijn eigen paal, red.) vorige week en vanaf nu kan deze worden ingezet tijdens controles op personen of voertuigen om zo at random te controleren." De Politiepaal heeft de vorm van een dildo Amsterdammertje en bij controles mag u hem zachtjes toucheren/uw handje er teder op neerleggen en op zijn knopje te drukken. Kleurt de paal vervolgens rood, dan wordt u gepaald (in de volksmond gefouilleerd); kleurt de paal groen, dan mag u voort. Snikken en grimlachjes op komst! Dus ja als er volgende keer een of andere gozer uit een COA-locatie op weg naar onheil langs de politiepaal komt, is het uiteindelijk de Paal die groen licht kan geven en bepaalt of zo'n figuur die plek des onheils bereikt. ALLE PALEN straks schuldig uiteraard, maar in ieder geval GEEN discriminatie meer, wat véél belangrijker is. We zullen zien hoelang de palen fier overeind blijven staan. Voor de dagjesmensen in Amsterdam: dit is uw kans als u zich eens door de politie wilt laten palen. In ieder geval kunnen we nu al zeggen: money well spent!