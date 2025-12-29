Goedenavond vrienden van de show. Pijltjes gooien op de ViaPlay en de hele timeline vol met rechts bolwerk Brigitte Bardot in haar Finest Hours - het kon minder vandaag. Vanmiddag verloren we ook de dappere strijder Jermaine Wattimena in een fenomenale pot tegen veteraan Gary Anderson & zojuist heeft Gian van Veen - de Dennis Bergkamp onder de darters - zich moeiteloos geplaatst voor de volgende ronde. En dan krijgen we straks nog De Groene Sloopkogel Mighty Mike MvG tegen een of andere Duitscher. Heeft u geen ViaPlee hiero de gratis WatchAlong Pauperstream of anders de PDC-feed voor de allerlaatste snippets, en anders maar zwijmelen met zuchtmeisje Brigitte, die ons al waarschuwde voor de geytenneuqers toen dat woord nog niet eens bestond, en die nota bene stopte met acteren/beroempt zijn om een GEIT - zal wel weer apocrief zijn, maar blijft mooi die GOAT STORY. Oant moarn alvast.

1-0 MvG

2-0 MvG

2-1 Merk

3-1 MvG

4-1 MvG

einde