GEOPEND - Het MvG & BB StamCafé
Goedenavond vrienden van de show. Pijltjes gooien op de ViaPlay en de hele timeline vol met rechts bolwerk Brigitte Bardot in haar Finest Hours - het kon minder vandaag. Vanmiddag verloren we ook de dappere strijder Jermaine Wattimena in een fenomenale pot tegen veteraan Gary Anderson & zojuist heeft Gian van Veen - de Dennis Bergkamp onder de darters - zich moeiteloos geplaatst voor de volgende ronde. En dan krijgen we straks nog De Groene Sloopkogel Mighty Mike MvG tegen een of andere Duitscher. Heeft u geen ViaPlee hiero de gratis WatchAlong Pauperstream of anders de PDC-feed voor de allerlaatste snippets, en anders maar zwijmelen met zuchtmeisje Brigitte, die ons al waarschuwde voor de geytenneuqers toen dat woord nog niet eens bestond, en die nota bene stopte met acteren/beroempt zijn om een GEIT - zal wel weer apocrief zijn, maar blijft mooi die GOAT STORY. Oant moarn alvast.
1-0 MvG
2-0 MvG
2-1 Merk
3-1 MvG
4-1 MvG
einde
⚫️La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa Fondatrice et Présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d’abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des… pic.twitter.com/OgKo2cYOF0— Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) December 28, 2025
🪡 Elle avait l'art de sublimer la simplicité: Brigitte Bardot n'a cessé d'inspirer par son style décontracté des pieds à la tête, magnifiant des pièces simples comme la marinière ou les ballerines devenues grâce à elle cultes.— Agence France-Presse (@afpfr) December 28, 2025
➡️ https://t.co/X8gQVxX17j pic.twitter.com/1oMYcaeE5d
🇫🇷 Evolution de Brigitte Bardot de 1951 à 2023 pic.twitter.com/kmt3f1cO3Y— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) December 28, 2025
RIP BB (1934 - 2025) 🖤🌹— BéBéB (@CatsEyeMuseum) December 28, 2025
🎵 La Madrague
📺 Spécial Bardot, 31.12.1967
Mais aux premiers jours d’été ☀️
Tous les ennuis oubliés 💨
Nous reviendrons faire la fête aux crustacés 🦀
De la plage ensoleillée 🏖️#RIPBB #BrigitteBardot #RIPBrigitteBardotpic.twitter.com/2g9ntTgSSJ
