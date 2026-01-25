Proost

Hoop gedoe in het buitenland. Gelukkig hebben we op de NPO Buitenhof, een programma waar nog ruimte is voor een beetje nuance en verdieping, zonder meteen te vervallen in hyster... HO WACHT BEL CHARLATANS GEERT MAK EN ROXANE VAN IPEREN EN GOOI ER METEEN WAT RARE ONELINERS IN (hierrr bewijs, het was echt zo leip)

Mak: "Je ziet eigenlijk in het machtigste land van Amerika (sic) iets zich voltrekken wat we kennen uit de geschiedenis van Italië met Mussolini en nazi-Duitsland"

Geert Mak is historicus die heeft vast wel andere historische voorbeelden om Trump mee te vergelijken dan altijd maar weer DIT IS FASCISME. Haha nee grapje natuurlijk niet. Om overigens even later te zeggen:

Mak over fascisme-vergelijkingen: "Je moet ontzettend uitkijken met de vergelijking, we leven in de eenentwintigste eeuw, er zijn ook een heleboel dingen totaal anders"

Ja eh, wie begint er nou mee?

Van Iperen: "Je kunt bij al deze grote ontwikkelingen zien: waar zijn we nou mee bezig? En dan probeer ik steeds te kijken van ja, maar daar zit steeds een groot plan achter. Daar is vaak een platform, een tech-platform aan gehecht, en dan zie je ook de ondermijning van de democratie. Nou eh, bij Davos bijvoorbeeld zie je aan de voorkant de afleiding Trump, Groenland, een deal, het stelt allemaal niet zo heel veel voor, en aan de achterkant wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Macht als transactie, het is heel transactioneel. Namelijk: Gaza die als een shopping mall wordt verkocht. Dat echt als een soort real estate project-ontwikkeling wordt gedaan. Trump precies hetzelfde, we worden natuurlijk dagelijks, ik zie dat ook op mijn Instagram, worden we afgeleid door de filmpjes, door bruut geweld van ICE, uitspraken van Trump die absurd zijn. Kijk je weer naar wat daar achter zit, dan is dat een heel goed opgebouwd lange termijn plan, Project 2025."

Vergeet Blckbx. Wij hebben Buitenhof. We verloten drie overnachtingen tijdens het JFVD-zomerkamp 2026 voor degene die hier wijs uit kan.

Van Iperen: "Wat we zouden kunnen leren van de vijand die inzet op de uitvoerende macht die veel beslissender gaat zijn, is: we moeten misschien stoppen met de hele tijd naar die Messias kijken. Dus de kwade Messias, maar ook wachten op de goede Messias waar wij steeds, ja nee, dat was de verkeerde leider om die politieke partij groot te maken. Die uitvoerende macht dat zijn wij ook zelf. Dus het sneeuwschuiver effect. Het moet ook van onderop komen."

Touw, vast te knopen, geen

Mak: "Groenland, had ik graag gezien dat de Europese regeringsleiders en bloc naar Groenland waren gevlogen: wij staan er. Dat is een deel van het theater"

Haha wat. We zien ze al met zijn allen één voor één met een regeringsvliegtuig landen op Nuuk Airport, en daarna een persmoment waarop Macron zijn nieuwste zonnebril laat zien en Von der Leyen een ingevlogen pinguïn knuffelt, echt theater dat het volk wil zien. Nogmaals: haha wat.

Mak: "Maar bijvoorbeeld nu ook in Nederland. Een groot onderliggend probleem is de bitterheid van mensen. Grote groepen, delen zijn enorm meegekomen in die welvaart, grote groepen zijn achtergebleven. Die zien dat dagelijks voor hun neus, die verschillen, dat roept bitterheid op. En dan moet je niet als nieuwe regering, als eerste daad, de bonussen van bankiers vrijgeven. De eerste daad, dat is zo zwaar symbolisch, dan zet je zo'n toon"

Nu loopt Maks theatertheorie helemaal uit het lood. De enige mensen die zich over deze maatregel opwinden zijn lezers van NRC, de Volkskrant, Trouw, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Dat zijn geen mensen die door het kapitalisme achterop zijn geraakt, dat zijn gewoon zuurlinkse lui met geld zat die een beetje jaloers zijn op de butt job van de derde vrouw van hun proleterige buurman. Het theater dat Geert Mak voor zich ziet als 'antwoord op Trump' is geen volksvermaak, maar ouderwets linkse geëngageerde kunst, die niet bedoeld is voor publiek maar voor subsidie.

Vullings: "Die verkiezingen waar we mee begonnen, die misschien onder druk staan, omdat er dan chaos komt, en dan komt er iets van een noodtoestand, denkt u dat die nog doorgaan in het najaar in de Verenigde Staten?"

Okee strikt genomen is dit niet Geert Mak of Roxane van Iperen maar de facilitator van al deze onzin, Joost Vullings. Desalniettemin: kom op hee. Gaan De midterm-verkiezingen in Amerika wel door? Volkomen serieuze vraag in een volkomen serieus programma. Het is maar goed dat Ad Verbrugge geen adviseur van Buitenhof meer is, die had dit soort complotdenkende hysterie op basis van quasi-historische argumenten verschrikkelijk gevonden. Hierrr een nuchtere blik om uw politieke palet te spoelen.

Genoeg gelul. Tedje, muziek!

