Bijzonder kijkje in de smerige keuken van het Nederlandse gevangeniswezen in De Telegraaf vandaag, die tien medewerkers van de Dienst Justitiële inrichting, bewaarders, tbs‑medewerkers en personeel in de vreemdelingenbewaring, sprak over droombaan nachtmerriewerk tussen allerhande crimineel gespuis in niet per se de allerveiligste werkomgeving van het land. Het blijkt er allemaal nog een stukkie triester aan toe te gaan dan je mag verwachten: explosieven bij voordeuren, brandende auto's, intimidatie, urine smijten (goor) en bijvoorbeeld de gijzeling in de PI Heerhugowaard, waarbij een vrouwelijke cipier in haar nek en gezicht werd gestoken door een gevangene, of de gijzeling in de PI Vught vorig jaar - het zijn de 'incidenten' waar personeel mee te maken krijgt. Een medewerker vertelt dat zijn collega hoofdletsel opliep bij een incident maar dat zoiets niet eens de voorvallenlijst haalt omdat het volgens hem niet ’mediagevoelig’ zou zijn. Tel daarbij op een cellentekort, derhalve overvolle cellen, een personeelstekort, lage waardering, laag salaris en dat 10% van de gevangenen al ongewenst vreemdeling is en er ontstaat een goede reden om de noodklok te luiden. Je zou haast zeggen: sluit al dat tuig gewoon op maar hee. Wat een bizar bedroevende bende blijkt het bij onze bajesbewaking. Hoog tijd voor een nieuw seizoen Buch in de Bajes.