achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Bedroevende bende bij bajesbewaking Dienst Justitiële Inrichtingen

Boevenbende

Sfeerbeeld uit het archief

[LIVEBLOG IRAN HIER]

Bijzonder kijkje in de smerige keuken van het Nederlandse gevangeniswezen in De Telegraaf vandaag, die tien medewerkers van de Dienst Justitiële inrichting, bewaarders, tbs‑medewerkers en personeel in de vreemdelingenbewaring, sprak over droombaan nachtmerriewerk tussen allerhande crimineel gespuis in niet per se de allerveiligste werkomgeving van het land. Het blijkt er allemaal nog een stukkie triester aan toe te gaan dan je mag verwachten: explosieven bij voordeuren, brandende auto's, intimidatie, urine smijten (goor) en bijvoorbeeld de gijzeling in de PI Heerhugowaard, waarbij een vrouwelijke cipier in haar nek en gezicht werd gestoken door een gevangene, of de gijzeling in de PI Vught vorig jaar - het zijn de 'incidenten' waar personeel mee te maken krijgt. Een medewerker vertelt dat zijn collega hoofdletsel opliep bij een incident maar dat zoiets niet eens de voorvallenlijst haalt omdat het volgens hem niet ’mediagevoelig’ zou zijn. Tel daarbij op een cellentekort, derhalve overvolle cellen, een personeelstekort, lage waardering, laag salaris en dat 10% van de gevangenen al ongewenst vreemdeling is en er ontstaat een goede reden om de noodklok te luiden. Je zou haast zeggen: sluit al dat tuig gewoon op maar hee. Wat een bizar bedroevende bende blijkt het bij onze bajesbewaking. Hoog tijd voor een nieuw seizoen Buch in de Bajes.

Tags: bajes, dji, bende, noodklok
@Dorbeck | 07-03-26 | 13:37 | 2 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Bij het afscheid van Doutzen Kroes...

Nog 1 x Ons Supermodel in haar kenmerkende corrupte bende

@Pritt Stift | 29-01-22 | 13:37 | 0 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.