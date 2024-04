Dat Khalid Kasem een ambtenaar van de DJI heeft omgekocht is volgens de DJI een broodjeaapverhaal. Dat is de conclusie van intern onderzoek van de DJI naar de DJI volgens de DJI. "Het Bureau Integriteit van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) concludeert na drie maanden dat het ‘niet aannemelijk is dat er sprake is van een integriteitsschending’. De onderzoekers maakten een ‘zorgvuldige analyse’ van de procedures en hielden ‘verdiepende interviews’. Daaruit blijkt dat de zogeheten selectiefunctionaris slechts één van de vele schakels is die bepaalt of een gedetineerde vrijkomt. Simpel gezegd: de bewuste ambtenaar kan niet op eigen houtje beslissen of iemand eerder buiten de gevangenismuren komt." Mocht u willen weten waar dat broodjeaapverhaal vandaan komt, dan kunt u hier klikken.