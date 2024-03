De bekende Vlaamse paljas Filip Dewinter heeft zich door de Chinese overheid laten betalen om Vlaanderen vol vreemde smetten te stoppen. Dat blijkt uit bonnetjes die Humo en Apache boven tafel hebben gekregen in Belgistan. Dewinter ondertekende in 2016 een brief als 'senior political advisor' van Silk Road Peace Award Foundation, een soort Schild & Vrienden maar dan van de Chinezen en eigenlijk helemaal geen soort Schild & Vrienden maar meer een organisatie in een ingewikkeld spionagenetwerk. Ook diende hij een declaratie in (inclusief 106 euro benzinekosten, come on, red.) bij 'Windows of Beijing in Europe' voor allerlei gezellige etentjes met gezellige Europese politici.

"Dewinter ontkent tegenover Humo en Apache het gros van de aantijgingen. Politiek adviseur is hij naar eigen zeggen nooit geweest. Hij blijft erbij dat hij hoogstens wat naïef is geweest en benadrukt dat de westerse kijk op China in de jaren dat hij voor Shao werkte anders was dan vandaag. Bovendien zou Dewinter pas eind 2017, na de uitwijzing van Shao, hebben geweten dat hij een Chinese spion was." Hoogstens wat naïef! Maar natuurlijk. Dat zijn we allemaal wel eens als we de hele dag Eigen Volk Eerst roepen en dan eigenlijk Eigen Volk Tweeds Na De Chinezen Want Die Betalen Beter bedoelen.