Een wijze oude witte man met de naam Albert Einstein heeft ooit gezegd: “I do not know with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.” (bron). Welnu. We weten nu met welke wapens WOIII wordt gevoerd: FPV drones. Allemaal leuk en aardig die kekke geleide anti-tank wapens van 80.000 dollar per knal, het kan ook voor 1500 pleuro! Bommetje, granaatje, tankmijntje onder zo'n first person view airborne luchthorzel & klaar is Kees! Die Oekraïners zjin er deksels goed in geworden & en HET GELE GEVAAR China is er nu een miljardmiljoen Chinezen mee aan het trainen voor de volgende wereldheerschappij. U dacht dat een ontsnapt virusje uit een Wuhan-lab een probleem was. Maar dat zjin dus die miljoenen Chinese drones die u zo gewillig via Ali Baba hebt aangekocht. Onbetrouwbare kloodtzakken, allemaal. Beter haalt u vandaag nog 500 meter kippengaas om uw hele huis/compoud te beschermen. Sterkte.