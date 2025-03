Made (only) in China

Een ander probleem is dat iedereen in zijn eigen infobubbel leeft. Niet alleen dankzij algoritmes op sociale media, maar binnen het Kremlin is liegen soms heel goed voor je carrière of gezondheid . Poetin was er oprecht van overtuigd dat zijn speciale operatie drie dagen ging duren. We zijn drie jaar verder. Als het Kremlin het Europese deel van de NAVO los van de VS ziet, is dat levensgevaarlijk.

Bij strategisch beleid is het goed om rekening te houden met de fog of war. Het gaat er niet om hoe sterk je daadwerkelijk bent, maar hoe sterk een eventuele tegenstander denkt dat je bent. Wat dat betreft kreeg het Europese deel van de NAVO een bijzonder slechte reputatie toen na drie weken kleinschalige actie in Libië de munitie al op was en vanuit Amerika moest worden ingevlogen.

Na de annexatie van de Krim volgde acht jaar waarin de meeste Europese leiders een invasie op de rest van Oekraïne niet voor mogelijk hielden. Zelfs toen de Amerikanen op basis van satellietbeelden concluderen dat er geen sprake was van een grootschalige oefening langs de grens, bleven deze politici in de ontkenningsfase . Er was geen angst of fearmongering, er was louter Europese naïviteit .

Ook moeten we erop bedacht zijn dat een dictator een kansloze oorlog start, om zijn eigen land bijeen te houden of aan de macht te blijven. Hier geldt het “what’s going to kill me first”-principe van piloten. Binnen de terminale fase van een dictatuur kunnen legereenheden de dood ingestuurd worden, puur om te voorkomen dat ze weer optrekken naar de eigen hoofdstad inclusief dictator.

Hoe instabieler de situatie in Rusland, hoe groter het risico op invallen die voor ons zo onlogisch lijken, dat we ze te snel voor onmogelijk houden. We missen daardoor zicht op een deel van Poetins realpolitik. Zonder het Amerikaanse deel van de NAVO kan Europa zich niet langdurig verdedigen over een breed front. Poetin gaat dan fantaseren welke compromissen haalbaar zijn; Letland?

De boodschap die Trump in zijn eerste presidentschap kwam brengen, is pas tijdens zijn tweede presidentschap ontvangen. Binnen de EU gaat er 800 miljard tot een biljoen extra naar defensie. Helaas moeten we de ingenieurs en monteurs nog opleiden om al dit verzonnen geld, budget en beleid om te zetten tot munitie, militair materieel en innovaties zoals de grootschalige inzet van drones.

Nadat we genoeg mensen hebben omgeschoold naar militaire techniek, fabrieken hebben gebouwd en langdurig productie hebben gedraaid, zijn we jaren verder. Voordat dit geld besteed is, en Europa zich zelfstandig kan verdedigen lopen Trump, Poetin en Von der Leyen in de luiers. Tot die tijd moet Poetin er volledig van overtuigd blijven dat Europa kan blijven rekenen op Amerikaanse voorraden.

Dat het Kremlin de ambitie heeft om via het gevecht te herrijzen als wereldwijde grootmacht, zie je in vele Afrikaanse landen, maar ook recent in een poging Syrische marinebasissen terug te krijgen. Je ziet het in de blokkade van een serieuze vredesmacht in Oekraïne. Poetin wil geen herhaling van Berlijn en de DDR, hij wil een herhaling van Cambodja, Rwanda, Libanon, of Srebrenica.

De duizenden doden per dag schreeuwen om directe vrede. Wie de geschiedenis kent en de oneindige reeks oorlogen zat is, wil geen pauze, maar wil dat het stopt. Het is het schoolvoorbeeld van het trolleyprobleem, accepteren we duizenden doden per dag in de hoop afscheid te nemen van een vervallen grootmacht om een derde wereldoorlog met miljoenen doden te voorkomen?

Het Russische leger in zijn eigen sop gaarkoken is wellicht het hoogst haalbare. Helaas kost dit een generatie Russische, Noord-Koreaanse en Oekraïense mannen. Georgië protesteert al 100 dagen aaneengesloten tegen haar Russisch gezinde regering, het doet denken aan de Maidan Protesten in Oekraïne. Hoe en waar de geschiedenis inclusief oorlogen zich herhalen is nogal voorspelbaar.

Wie levens wil besparen kan beter langs Peking, Ankara en New Delhi. China heeft aangegeven dat China zich afvraagt waar haar brandstof vandaan komt als ze meewerken aan Russische sancties. Als Trump, Von der Leyen en Opec+ hierin kunnen voorzien, wordt het handelstekort van Rusland acuut 129 miljard groter. Het gebrek aan coördinatie op dit vlak dreef Rusland in de handen van China.

Sinds de VS invoertarieven heeft afgeschaft, heeft het geen handelsoverschot meer gehad. Dat Trump handelsoorlogen start tegen bondgenoten en potentiële partners zoals China, beperkt hem in de mogelijkheden Rusland extra sancties op te leggen en daarmee oorlogen te beëindigen. China ziet de scheuring tussen Europa en de VS als een kans Europa los te weken van de VS.

We zijn te afhankelijk van China voor vrede en productie.