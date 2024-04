Door sommigen hier ten burele lang gekoesterde droom: een Nederlands vliegdekschip. Da's nu een soort van stap dichterbij. Hoofd afdeling Maritiem Optreden van de Directie Plannen kapitein ter zee George Pastoor kwam de Tweede Kamer bijpraten over de komende vervanging van zes amfibische transportschepen. Over welke schepen het precies worden is nog geen beslissing genomen maar meneer Pastoor laat natuurlijk niet voor niets bovenstaande sheet zien: hij wil er zelf zó'n eentje: "Op dit ontwerp ziet u een heel groot dek. Dat heeft namelijk veel voordelen. Voorheen had je één groot helikopterdek, maar was er niks voorzien voor onbemande systemen. En ik weet dat, als voormalig hoofd van de Operationele Dienst van een amfibisch schip, je altijd loopt te battelen op dat helikopterdek: gaan we een onbemand systeem lanceren of een helikopter? Dat kost altijd tijd en dat is minder operationeel flexibel. Als je dus een lang dek hebt, ja, dan heb je dus ook ruimte om bijvoorbeeld onbemande systemen makkelijk af te vliegen (later verwijst hij ook naar de Turk). Dan hoef je niet dat helikopterdek anders in te richten." Helikopters én drones? FUCK YEAH!