Het gebeurde allemaal in de Oost-Chinese Zee, waar onze jongens in de gaten moeten houden of er niets stiekem naar Noord-Korea wordt verscheept.

Levensgevaarlijk! Schurkenstaat China zorgt voor incidenten in het internationale luchtruim. Boosaardige Chinezen komen veel te dicht in de buurt van ons marineschip ūüá≥ūüáĪ Zr. Ms. Tromp en NH90. https://t.co/IIL8dKIUiq pic.twitter.com/FeRxTP8j9P

Volgens marineschepen.nl zetten de Chinezen zwaar geschut in bij het potje Nederland pesten. "Het ging om in ieder geval een Xi'an JH-7 Flounder gevechtstoestel. Dit toestel werd begin jaren negentig ge√Įntroduceerd. De helikopter die China inzette was de Harbin Z-9 Haitun, een marinehelikopter die China in licentie bouwde van de Franse Dauphin."

Waarom we de aandacht van de Chinezen trokken is volgens deskundigen onduidelijk. Wij vermoeden dat het alles te maken heeft met het tegenvallende resultaat van NL Plan bij de Europese Parlementsverkiezingen.