Dit verandert de zaak. U kunt aanstaande donderdag gewoon op de Chinese Communistische Partij stemmen bij de verkiezingen voor de Nederlandse delegatie naar het Europese Parlement. Het blijkt namelijk dat NL PLAN EU vrij weinig heeft met NL en/of de EU, maar heel veel met de grootse planeconomie ter wereld. "NL Plan heeft nauwe banden met organisaties die de Chinese Communistische Partij steunen. Vertegenwoordigers van de partij hebben sterke pro-Chinese standpunten, maar uiten die alleen in Chinese media." Nou ja, alleen in Chinese media, ook deze instagrammer (die uiteraard geen officiële banden met de partij lijkt te hebben) windt er op zich geen doekjes om. Filmpjes en memes die op de een of andere manier hard gaan, maar toch ook weer niet, na de breek. Bovenstaand een 'deepfake' imitatie van Wilders die wij nog even bij het AD gaan checken.