Ja solly hool, maar de hondensoep wordt weer extreem heet gegeten. Chinezen kregen last van een jeukerig Vakje 46 met bami omdat er op een Ganzenbord van het Femke Halsema Blablaboek stond: "Ni Hao! Chinese toeristen blokkeren het fietspad. Om ze te ontwijken ga je terug naar vakje 39." Niks racistisch aan natuurlijk, gewoon een gebbetje naar toeristen die als volslagen zombies over Amsterdamse fietspaden dokkeren, maar de wiskundeknobbelaars vonden het allemaal HEEL erg racistisch. En nu krijgen alle 30.000 Amsterdamse basisscholieren een speciale sticker om over die extreem SCHOKKENDE passage te plakken. Echt makkers, Nederlanders lopen op klompen, Belgen zijn dom, Fransen vreten voortdurend stokbrood met Paturain, Zweden zijn blond & lekker, Ieren zijn altijd dronken, Spanjaarden liggen de hele dag in een hangmat te lummelen en Chinezen letten niet op bij het oversteken. Nou nou nou wat een racistische boel.