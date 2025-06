We dachten altijd dat sjienezen niet van die kleinzielige mielenneukels waren, nou, dat zijn ze mooi wel. De 'Chinese gemeenschap' is ovel de pis vanwege een vakje op een Ganzenbold vool Amsteldam 750. Op vakje 46 staat: "Ni Hao! Chinese toeristen blokkeren het fietspad. Om ze te ontwijken ga je terug naar vakje 39." En nu hebben de Chinezen in Amsteldam allemaal nummel 44 met lijst in de vagina. "De briefschrijvers willen onder meer weten hoe de passage tot stand is gekomen en waarom er specifiek is gekozen voor een verwijzing naar Chinese toeristen. Ook vragen ze een publieke verontschuldiging richting de Chinees-Nederlandse gemeenschap en willen ze dat er een nieuwe druk komt met een aangepaste passage." DJIEZUS fucking chlist. Plobeel eens door Amsteldam te fietsen zóndel een rampsjienees op het fietspad te tleffen en je klijgt van ons hondeld yuan. Glow a pail!