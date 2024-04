Goedemorgen nachtbrakers (of latere terugkijkers), we gaan weer rondjes rijden met de invloedrijke Max om te kijken of we wederom kunnen eindigen bij het Wilhelmus. Deze keer in China, het land van Winnie de Poeh dat we de afgelopen jaren links lieten liggen als een vleermuissoepje, maar dat inmiddels voldoende is hersteld van dat hardnekkige hoestje om weer mee te mogen doen. Met die lange eerste bocht een interessant circuit, maar dan wel in de meest troosteloze omgeving die ze konden vinden. Na slechts één vrije training en een korte kwalificatie duiken we meteen een sprintrace van 19 rondes in. Dankzij een natte kwalisessie gisteren staat Norris op sprintpole, Hamilton op P2, Alonso op P3 en vinden we Max pas op P4. Thuisracer Zhou staat tot grote vreugde van de communistische natie op P10, maar het is maar de vraag hoe lang hij die punten positie kan volhouden. Het zijn in ieder geval de juiste ingrediënten voor wat actie en dat kunnen we wel gebruiken op dit tijdstip. Oh, en voor wie na de sprint nog niet genoeg heeft gehad is er om 9:00 uur ook nog de kwalificatie voor de echte race morgen. Koffie erbij, stream aan en laat dat Chinese spektakel maar komen.

FINISH: Hoppa, Max harkt weer een overwinning binnen terwijl ze achter hem vermakelijk vechten. Zhou ruikt een punt, maar grijpt net mis. Om 9:00 uur doorrrr met de kwali.

Kwali Q1: Hamilton faalt en blijft op P18 steken.

Ferrarirode vlag: Sainz spint bij uitkomen van laatste bocht en geeft de muur een kusje.

Q2: Bottas ramt zich naar de top 10.

Hoppa: Pole position voor Verstappen. Perez op P2, Alonso op P3.