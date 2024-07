Niet alleen in de Verenigde Staten zijn ze onder de indruk van de nu-al-foto-van-het-jaar gemaakt vlak na de moordaanslag op Donald Trump. Het internet in China heeft naar verluidt elke beeltenis van het moment in de ban gedaan. T-shirts met de foto als opdruk en teksten als "Bullet Proof" of "Leaders Never Die" deden het net iets te goed op de Chinese webwinkels, tot ze plotseling verdwenen. Het is niet officieel bekend hoe de shirts ineens verdwenen, maar uiteraard lijkt het er sterk op dat Xi het niet zo leuk vond hoe een Westerse wereldleider er meer bad-ass uitzag dan hij ooit zal doen. Mogelijk zijn shirts waarop een van de trap vallende Joe Biden staat afgebeeld nog wel beschikbaar.