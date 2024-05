We zijn hier met heel veel mensen (en een zooi beesten, van Hamas) op aard maar echt gezellig samenleven is de laatste jaren nogal ingewikkeld. In Oekraïne schieten de Russen hun broedervolk voor de kop en die Hamas-terroristen hebben ook een hel over hun eigen bevolking in Gaza afgeroepen. En waar het nu ook kats uit de klauwen dreigt te gieren, is in / op Taiwan. Want het is wel heel leuk dat die Chinezen van die guitige troep maken die u op Temu koopt, dat nummer 33 met lijst zo lekker is, dat ze weten dat uw buurman (heeft een XPENG P7) is vreemdgegaan met Jeanine van de balie en dat ze de Oeigoeren (geven UvA-studenten niks om) in kampen flikkeren, maar nu dreigen ze toch echt achter Taiwan aan te gaan. De militaire oefening 'Joint Sword 2024A' is begonnen, waarbij China het complete eiland Taiwan heeft omsingeld. Volksrepubliek China vs. Republiek China, één-Chinabeleid, Wang vs. Chen, u kent het allemaal wel. Dit account ('Global Press') heeft de wereld in geholpen dat 'China will invade Taiwan in early June' en nu gaat iedereen op het internet helemaal lange kroepoek. Gezellig is het hoe dan ook niet, en zeker niet omdat Joe Biden meerdere keren heeft gewaarschuwd dat de VS Taiwan zal verdedigen bij een invasie. Alleen is Biden inmiddels een 104 jaar oude tosti die 10x per dag in z'n broek schijt. Dus ja, wat moeten we er allemaal mee. Is Tsingtao een beetje te zuipen eigenlijk?