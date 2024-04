En dan schakelen we nu over naar China voor de automotive zondagtraditie. De F1 racet in Poohs natie op een baan die net zoals de meeste goedkope producten uit het land spontaan in de fik kan vliegen. Met vooraan een tevreden Max Verstappen die gisteren niet alleen de sprintrace won, maar ook de honderdste pole position voor Red Bull binnensleepte. Minder tevreden: Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes niet verder kwam dan een treurige P18 en zichzelf terugvindt tussen een Haas en een Tsunoda. Ook niet erg gezellig is het bij Ferrari, waar de voor 2025 ontslagen Sainz domineert en het een kwestie van tijd lijkt voordat de strijd met teamgenoot Leclerc een keer in een grindbak eindigt. Max reed in de sprintrace belachelijk makkelijk naar een riante voorsprong toe, dus we hopen dat vandaag in ieder geval de rest van het veld een beetje vermaak brengt en anders moeten ze toch eens die regenmakers van Dubai lenen om wat vloeibare spanning te creëren. Hoe dan ook, om 9:00 uur gaat het licht uit en racen we voor een draagbare trofee. 我们走吧!

UPDATE: Safety car vanwege kapotte auto van Bottas. Iedereen duikt de pits in.

UPDATE: Nog een safety car wegens chaos en Stroll.

UPDATE: En Max Verstappen wint de Chinese GP! Had u iets anders verwacht?