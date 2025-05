Naam: de "Jiutian SS-UAV". Een onbemande spanwijdte van 25 meter, bereik van 7.000 kilometer of 36 uur, kruishoogte van 15 kilometer en draagt meer dan 100 drones met een totale springkoplading van zo'n 1.000 kilo. Kortom, een platform dat conceptueel niet revolutionair, maar tegelijkertijd wel de eerste van z'n soort is, en je niet per se net buiten de laatste verdedigingsradius van je Carrier Strike Group of Taiwan wil hebben vliegen. Maakt naar verluidt volgende maand z'n eerste testvluchten. Meer beeld na de breek.