Trump on tariffs: "Every country's called us. That's the beauty of what we do … if we would have asked some of these countries, almost, most of these countries, to do us a favor they would have said no. Now, they'll do anything for us." Asked if open to deals, "It depends."…

Iedereen in paniek maar Philip Morris steeg gisteren gewoon keurig met 4,5% hoor en ook Palantir blijft recht overeind, dus wat is het probleem precies? En Trump heeft nog nooit gerookt, maar ook hij ziet het probleem niet. Over de beurscrash zegt hij: "Well, I mean, it is to be expected, this is a patient that was very sick. We inherited a terrible economy with a lot of problems, including the loss of manufacturing and the loss of many plants. (...) It was a sick nation, it went through an operation on liberation day. It's going to be a booming country, we see it, because we've got trillions of dollars committed to come in."

Verder zegt Trump in de bovenstaande video dat zijn heffingen ertoe leiden dat "alle wereldleiders hem gebeld hebben om te onderhandelen." De meest gunstige lezing door mensen die wel slim genoeg zijn om rijk te zijn (Bill Ackman) luidt een beetje als volgt: "Sometimes the best strategy in a negotiation is convincing the other side that you are crazy." GEK of niet, Xi's China zet het blufpoker voort en heft zojuist in vergelding 34% op alle Amerikaanse import.

Weet u wie overigens de grote winnaar is? De aanstaande belegger! Want nog nooit stapte u zo gunstig in de S&P 500 (-$1,7 biljoen). Ondertussen stelde JPMorgan hun 'kans op recessie' gisteravond bij naar 60%. Vertier om de pijn van de bestaande beleggers te verzachten, na de breek.