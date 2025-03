Kijk áls er een oorlog uitbreekt is het natuurlijk handig dat iedereen in een Model S Plaid naar het front kan dokkeren, want voor je het weet zit je met z'n allen in een koekenbakkersblik als de UAZ Bukhanka en dan sta je compleet voor lul. Maar om het gestoorde genie Elon Musk nou in te lichten over de militaire plannen voor een eventuele oorlog met China? De New York Times schrijft dat Musk vrijdag ingelicht zou worden over die plannen. Nog even los van de realisatie dat Amerika plannen heeft voor een oorlog met China schrijft de NYT: "The access would be a major expansion of Elon Musk’s government role and highlight his conflicts of interest. (...) It would also bring into sharp relief the questions about Mr. Musk’s conflicts of interest as he ranges widely across the federal bureaucracy while continuing to run businesses that are major government contractors. In this case, Mr. Musk, the billionaire chief executive of both SpaceX and Tesla, is a leading supplier to the Pentagon and has extensive financial interests in China."

Militaire plannen worden 'O-plans' genoemd, operationele plannen, en behoren tot de geheimste plannen van het Pentagon. Als een ander land die plannen in handen krijgt kan het anticiperen en de verdediging aanpassen, waardoor de plannen mogelijk onbruikbaar worden en Amerika in tijden van oorlog op achterstand staat. De plannen, die in geval van oorlog aan de president voorgelegd worden om beslissingen over te nemen, gaan het over de gevaren van China tot de doelwitten die geraakt moeten worden, en over welke tijdperiode. Het nieuws van de NYT wordt even na plaatsing ook bevestigd door de Wall Street Journal, maar volgens Trump en zijn kompanen is er allemaal NIKS van waar. Pentagon-woordvoerder Sean Parnell: "This is 100% Fake News. Just brazenly & maliciously wrong. Elon Musk is a patriot. We are proud to have him at the Pentagon." En Trump zelf: "How ridiculous? China will not even be mentioned or discussed. How disgraceful it is that the discredited media can make up such lies. Anyway, the story is completely untrue!!!"

What a time to be alive.