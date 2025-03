De Grote Filosoof S. Schimmelpenninck schreef het al eens in de Volkskrant. U moet scharen kopen uit Solingen, Duitsland en niet bij de Action, want dat is troep waarmee de Sjinezen Europa KAPODT willen maken. En dat geldt niet alleen voor scharen, maar voor ALLES wat uit China komt. MADE IN CHINA betekent War on Europe. En dat geldt voor zonnepanelen, bikini's, mondkapjes, airfryers, iphones en auto's. Het is geen handel, het is oorlog.

Het doel? Meer spullen verkopen en Europese bedrijven kapot concurreren. ,,Het is een langetermijnproject”, zegt Europarlementariër Dirk Gotink (NSC). "China heeft niet zozeer meer territorium nodig, ze hebben meer markten nodig. Dit is een georganiseerde aanval op onze economie.” (Algemeen Dagblad)

Misschien een idee om wat textielbedrijven in Twente te beginnen zodat we geen hansopjes bij Shein hoeven te bestellen. Of wellicht een bedrijf in Eindhoven dat gloeilampen, stofzuigers en televisies kan maken. Ohof, we gaan weer zelf auto's bouwen!!!1! Oh wacht. Oh wacht. Oh wacht.

Enniewees. Koopt Nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar.