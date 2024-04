Kijk, wij zijn ook niet altijd te spreken over Hugo de Jonge. Hij kan namelijk niet zoveel. Zeg maar gerust helemaal niets. Hij kan geen coronacrisis in goede banen leiden, hij kan geen huizen bouwen, hij kan de huurmarkt niet redden, hij kan niet op een normale manier zijn lijsttrekkersverkiezing winnen, hij kan het CDA niet bij elkaar houden, hij kan niet onthouden hoe een persoon die een kind baart heet en hij kan niet normaal tegen zijn hond praten. Er is genoeg aan te merken op de man met de geforceerd hippe bloemetjesschoenen, maar er is één ding waar u hem absoluut niet van kan beschuldigen: hij is geen verrader. Hugo noemt geen namen. Nederlandse politici die zich laten betalen in roebels? Hugo zegt niets. Het maakt niet uit hoeveel druk u zet en hoeveel coronaspuiten u dreigt in zijn arm te steken, zijn kaken blijven muurvast op elkaar. Hugo zwemt liever met de vissen dan dat hij zijn Haagse broeders verklikt en dat is ook wat waard. Bedankt voor uw stem op Hugo de Zwijger, hij houdt het stil.